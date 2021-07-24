Motosiklet üzerine tehlikeli yolculuk
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Motosiklet üzerine tehlikeli yolculuk

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Haberler | Güncel

Motosiklet üzerine yatarak tehlikeli yolculuk Bilecik'te motosiklet üzerine yatarak ilerleyen şahsın tehlikeli yolculuğu anbean kaydedildi.

Motosiklet üzerine yatarak tehlikeli yolculuk

BİLECİK - Bilecik'te motosiklet üzerine yatarak ilerleyen şahsın tehlikeli yolculuğu anbean kaydedildi.

Alınan bilgilere göre, isimi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, Bilecik-Gölpazarı Yolu Yolu Kayabeli mevkiinde aracının üzerine yatarak yolculuk yapması kazaya davetiye çıkardı. Plakası öğrenilemeyen motosiklet üzerindeki bu tehlikeli yolculuk, aynı istikamette ilerleyen bir otomobil sürücüsü tarafından anbean kaydedilirken, bu hareket tepkilere neden oldu.

Motosiklet üzerine tehlikeli yolculuk
Motosiklet üzerine tehlikeli yolculuk
Motosiklet üzerine tehlikeli yolculuk
Motosiklet üzerine tehlikeli yolculuk
Motosiklet üzerine tehlikeli yolculuk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka

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