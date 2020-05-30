Motosiklet üzerindeki infazla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi
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Motosiklet üzerindeki infazla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da motosikletli gencin öldürülmesi olayının şüphelisi 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Motosiklet üzerindeki infazla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi
30.05.2020 15:28 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:35

Samsun'da motosikletli gencin öldürülmesi olayının şüphelisi 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Nebiler Caddesi üzerinde dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askerde izne geldiği öğrenilen 21 yaşındaki Furkan Demircan 55 LJ 922 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken kendisini takip eden otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu vuruldu. Ağır yaralanan genç karşıdan gelen çöp kamyonunun önüne düştü. 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları kontrolde Furkan Demircan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, pompalı tüfekle ateş açıp Furkan Demircan'ı öldürdüğü iddia edilen F.Ç. ile yanında bulunan H.B.B. ve H.Y.Ç.'yi olaydan 2 saat sonra Atakum ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. 3 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorguları tamamlanan F.Ç., H.B.B. ve H.Y.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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