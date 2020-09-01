Motosiklet üzerinde yürekleri ağza getiren hareketler
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Motosiklet üzerinde yürekleri ağza getiren hareketler

Karayolunda tek teker üzerinde motosiklet kullanan sürücünün hem kendisini, hem de arkasında oturan genç kızı tehlikeye düşürdüğü görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Motosiklet üzerinde yürekleri ağza getiren hareketler
01.09.2020 15:44 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:48

Karayolunda tek teker üzerinde motosiklet kullanan sürücünün hem kendisini, hem de arkasında oturan genç kızı tehlikeye düşürdüğü görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan ve Antalya'da çekildiği belirtilen görüntüde, sürücünün ayağını kaldırarak tek tekerde motosikleti kullanmaya devam ettiği, genç kızın ise motosikletin arka demirinden destek aldığı görülüyor.

Hangi tarihte çekildiği belli olmayan ve sosyal medyada düşen cep telefon kamerası görüntüsünde, yaşları küçük olduğu tahmin edilen iki kişinin motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu yer alıyor. Tepki çeken görüntüde, sürücünün tek teker üzerinde seyir halindeyken motosiklet kullandığı, arkasında oturan genç kızın da geriye doğru giderek, demirden destek aldığı görülüyor. Aynı zamanda görüntüde genç kızın kendilerini görüntüleyen kişiye poz verdiği, sürücünün de ayağını kaldırarak tek tekerde motosikleti kullanmaya devam ettiği gözlendi.Hem kendi,hem arkadaşı ile birlikte trafikte seyreden diğer sürücülerin de hayatını riske atan görüntülmer tepki topladı - ANTALYA

Kaynak: İHA

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