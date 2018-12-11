Motosiklet Üzerinde Uyuşturucu Ticaretine Tutuklama

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen motosikletli 2 kişiden 1'i mahkemece tutuklanırken, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklette bulunan 2 şahsın bir yaya ile alışveriş yaptığını tespit etti. Polis olaya müdahale ederek, motosiklet üzerinde bulunan E.S.'den 4 kapsül, F.R.C.'den 5 kapsül ve yaya E.Ç.'den ise 4 kapsül olmak üzere toplam 13 kapsül uyuşturucu özelliği bulunan hap ele geçirdi. E.Ç. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, gözaltına alınan E.S. ve F.R.C. uyuşturucu ticareti suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.R.C. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, E.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN