Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk ANTALYA'da, koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçları tercih edilmezken, motosiklet kullanan kişinin, arkasında kasksız kadın ve bebek ile önlem almadan yolculuk ettiği görüldü.

ANTALYA'da, koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçları tercih edilmezken, motosiklet kullanan kişinin, arkasında kasksız kadın ve bebek ile önlem almadan yolculuk ettiği görüldü.

Kent merkezinde bulunan Güllük Caddesi'nde motosikletlinin, arkasında oturan kasksız kadın ve aralarında sıkıştırdıkları bebek ile tehlikeye aldırmadan yolculuk ettiği görüldü. Kentte koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçları tercih edilmezken, motosikletlinin, kasksız kadın ve bebek ile önlem almadan yolculuk etmesi, görenlerin tepkisini çekti. Motosiklet sürücüsü, caddede bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: DHA