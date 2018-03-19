Motosiklet Üzerinde Tehlikeli Yolculuk

Konya'da motosiklet sürücüsünün arkasında oturan kişinin, el arabasını iki eliyle tutarak çekmesi kameralara yansıdı.

Merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde seyreden plakasız motosikletteki sürücünün arkasında oturan kişinin, el arabasını iki eliyle tutarak çekmesi çevredeki vatandaşların tepkisine neden oldu.

Motosikletteki 2 kişinin bu tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Bir süre bu şekilde trafikte seyreden motosiklettekiler, daha sonra gözden kayboldu.