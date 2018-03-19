Motosiklet Üzerinde Tehlikeli Yolculuk
Bahşili ilçesinde motosiklet sürücülerinin ayağa kalkarak ve ayaklarını öne uzatarak aracı kullanmaları trafiği tehlikeye attı.
Bahşili ilçesinde motosiklet sürücülerinin ayağa kalkarak ve ayaklarını öne uzatarak aracı kullanmaları trafiği tehlikeye attı.
Bahşılı Doğanay Mahallesi Kırıkkale- Kulu karayolunda 7 motosiklet sürücüsü yaptıkları hareketlerle yoldan geçen sürücülerin hem dikkatini çekti hem de dikkatlerini dağıttı.
Fotoğraflarının çekildiğini fark eden ve poz vermekten kaçınmayan motosiklet sürücüleri, bir süre sonra gözden kayboldu.