Motosiklet Üzerinde Tehlikeli Yolculuk

Bahşili ilçesinde motosiklet sürücülerinin ayağa kalkarak ve ayaklarını öne uzatarak aracı kullanmaları trafiği tehlikeye attı.

Bahşılı Doğanay Mahallesi Kırıkkale- Kulu karayolunda 7 motosiklet sürücüsü yaptıkları hareketlerle yoldan geçen sürücülerin hem dikkatini çekti hem de dikkatlerini dağıttı.

Fotoğraflarının çekildiğini fark eden ve poz vermekten kaçınmayan motosiklet sürücüleri, bir süre sonra gözden kayboldu.