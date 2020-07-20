Motosiklet üzerinde ilginç yolculuk Aydın İzmir kara yolunda bir motosiklet sürücüsünün motoruyla kamyonetin üzerinde yolculuk yapması görenleri şaşırttı.

Aydın İzmir kara yolunda bir motosiklet sürücüsünün motoruyla kamyonetin üzerinde yolculuk yapması görenleri şaşırttı.

Aydın'ın Efeler ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde bir kamyonetin üzerinde motoruna binerek yolculuk eden bir sürücü, görenleri hem şaşırttı he de gülümsetti. Motoruyla yolda gitmesi gerekirken kamyonetin üzerinde motora binen vatandaş "Bu işte bir terslik var" dedirtti. Trafik ışıklarının olduğu bölgede duran motorcuyu gören çevredeki diğer sürücüler ise yaşanan olayı cep telefonları ile görüntüledi. Yeşil ışığın yanması ile birlikte kavşaktan dönüş yapan kamyonet, bir süre sonra gözden kayboldu. - AYDIN

Kaynak: İHA