Motosiklet üzerinde 4 kişilik tehlikeli yolculuk

Kağıthane'de bir ailenin iki çocuğuyla birlikte motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Kağıthane'de bir ailenin iki çocuğuyla birlikte motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde bir motosikletin üzerinde ikisi çocuk dört kişinin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Ailenin çocuklarını kucaklarına alarak motosiklet üzerinde hiçbir güvenlik önlemi almadan seyahat etmeleri görenlerin de yüreklerini ağza getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı