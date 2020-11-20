GAZİANTEP - Motosiklet üzerinde 2 metrelik silindiri başına geçirerek taşıdı
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GAZİANTEP - Motosiklet üzerinde 2 metrelik silindiri başına geçirerek taşıdı

20.11.2020 14:17 | Son Güncelleme: 20.11.2020 14:56

Gaziantep'te başına ve gövdesine geçirdiği yaklaşık 2 metrelik silindiri motosikletle taşıyan yolcu cep telefonuyla görüntülendi.

Gaziantep'te başına ve gövdesine geçirdiği yaklaşık 2 metrelik silindiri motosikletle taşıyan yolcu cep telefonuyla görüntülendi.

Şahinbey ilçesi Akyol Mahallesi'nde arkadaşının sürdüğü 27 ADB 215 plakalı motosikletin üzerinde bulunan kişi, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki metal bir silindiri ilginç bir şekilde taşıdı.

Trafikte seyreden başka bir araçtan cep telefonuyla görüntülenen yolcunun silindire kafasını ve gövdesini soktuğu, bu şekilde bir süre seyahat ettiği görülüyor.

Görenleri hem güldüren hem de şaşırtan yolcu, kasksız motosikleti kullanan arkadaşına sarılarak dengede kalmaya çalıştı.

Bir süre trafikte bu şekilde seyahat eden iki arkadaş daha sonra bir iş yerinin önünde durdu.

GAZİANTEP - Motosiklet üzerinde 2 metrelik silindiri başına geçirerek taşıdı
GAZİANTEP - Motosiklet üzerinde 2 metrelik silindiri başına geçirerek taşıdı
GAZİANTEP - Motosiklet üzerinde 2 metrelik silindiri başına geçirerek taşıdı
GAZİANTEP - Motosiklet üzerinde 2 metrelik silindiri başına geçirerek taşıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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