Motosiklet uçuruma düştü: 1 ölü
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Gaziantep, 3. Sayfa

Motosiklet uçuruma düştü: 1 ölü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık alanda seyir halinde bulunan bir motosiklet 2 metrelik uçuruma düştü.

08.03.2020 21:19 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:19
Motosiklet uçuruma düştü: 1 ölü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık alanda seyir halinde bulunan bir motosiklet 2 metrelik uçuruma düştü. Kazada sürücü hayatını kaybetti.


İslahiye ilçesi Idilli Mahallesi Karincalıseki mevkisindeki ormanlık alanda seyir halinde bulunan Abdülkadir Doğan (67) idaresindeki 27 SB 376 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 2 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sürücünün hayatını kaybettiği kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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