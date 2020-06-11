Motosiklet tutkusu korona korkusunu geride bıraktı Motosiklet tutkusu korona korkusunu geride bıraktı Kilis'te korana virüs tedbirlerinin esnetilmesi nedeniyle vatandaşların büyük kısmı motosiklet kullanırken, vatandaşlar motosiklete aile boyu biniyor.

Motosiklet tutkusu korona korkusunu geride bıraktı

KİLİS - Kilis'te korana virüs tedbirlerinin esnetilmesi nedeniyle vatandaşların büyük kısmı motosiklet kullanırken, vatandaşlar motosiklete aile boyu biniyor.

Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te, istatistiklere göre trafikte kullanılan araçların yüzde 50'si motosikletlerden oluşuyor. Vatandaşlar, otomobillere göre daha az benzin yaktığı için motosiklete binmeyi tercih ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında motosiklete tek kişinin binmesine izin verilmesinden sonra normalleşmenin başlaması üzerine Kilis'teki vatandaşlar, korona virüs tedbirlerini bırakarak, eskiden olduğu gibi ailece motosiklete biniyorlar. Bazı vatandaşlar motosiklete 3-4 kişi binerek aile boyu ulaşımlarını sağlıyor. Tek veya iki kişilik motosiklete 3-4 kişi binenler ilginç görüntüler oluşturuyor. Bir çok sürücünün sosyal mesafeyi hiçe sayarak trafikte seyir etmeleri ve maske takmamaları dikkat çekti. Bazı sürücülerin motosikleti yük taşımacılığında kullanmaları gözden kaçmadı.

Kilis'e il dışından gelenler, kentteki motosiklet çokluğu nedeniyle şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Kaynak: İHA