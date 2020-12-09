Motosiklet tutkusu 19 yaşındaki gencin sonu oldu
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Motosiklet tutkusu 19 yaşındaki gencin sonu oldu

09.12.2020 17:44 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:49
Motosiklet tutkusu 19 yaşındaki gencin sonu oldu

Yalova'da 19 yaşındaki gencin kullandığı motosiklet yol kenarındaki ağaca çarptı.

Yalova'da 19 yaşındaki gencin kullandığı motosiklet yol kenarındaki ağaca çarptı. Ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Yalova-Termal Yolu'nda Yalova istikametine giden plakasız motosikletin sürücüsü Çağatay Bayraktar (19) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Ağır yaralanan Bayraktar, olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

19 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarmanın kazayla ilgili tahkikatı sürerken motosiklet olay yerinden çekiciyle kaldırıldı.

Bayraktar'dan geriye motosikletiyle çektirdiği sosyal medyada yayınlanmış fotoğrafları kaldı - YALOVA

Motosiklet tutkusu 19 yaşındaki gencin sonu oldu
Motosiklet tutkusu 19 yaşındaki gencin sonu oldu
Motosiklet tutkusu 19 yaşındaki gencin sonu oldu
Motosiklet tutkusu 19 yaşındaki gencin sonu oldu
Motosiklet tutkusu 19 yaşındaki gencin sonu oldu
Motosiklet tutkusu 19 yaşındaki gencin sonu oldu
Motosiklet tutkusu 19 yaşındaki gencin sonu oldu
Motosiklet tutkusu 19 yaşındaki gencin sonu oldu
Motosiklet tutkusu 19 yaşındaki gencin sonu oldu
Motosiklet tutkusu 19 yaşındaki gencin sonu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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