Motosiklet Tutkunundan Yürekleri Ağza Getiren Hareketler

Sivaslı motosiklet tutkunu genç, motosikletiyle yaptığı akrobatik hareketlerle yürekleri ağza getiriyor.

Sivas'ta isminin açıklanmasını istemeyen motosiklet tutkunu genç, yaptığı akrobatik hareketlerle izleyenlerin yüreklerini ağızlara getirdi. Çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan gencin yüzlerce takipçisi de var. Görüntülerde çılgın sürücü motosikleti üzerine oturup kullanmaktansa; yatıp, ayaklarını uzatıp ve ayakta kullanmayı tercih ediyor. - SİVAS