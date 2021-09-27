Motosiklet tutkunu Nazlı 70 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti - Haberler
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Motosiklet tutkunu Nazlı 70 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Motosiklet tutkunu Nazlı 70 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti

Kütahya'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında ağır yaralanan 21 yaşındaki genç kız, 70 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

ESKİŞEHİR (İHA) - Kütahya'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında ağır yaralanan 21 yaşındaki genç kız, 70 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 19 Temmuz günü Kütahya- Eskişehir yolu Fuar Kavşağı'nda meydana gelmişti. Karşı şeride geçmek için ters yönde giden A.Ş. idaresindeki 43 ACH 332 plakalı otomobil ile Nazlı Asıldan'ın (21) kullandığı 43 AAY 552 plakalı motosiklet çarpışmıştı. Kazada A.Ş. ile Nazlı Asıldan yaralanmıştı. Sağlık durumu kritik olan Nazlı Asıldan, 70 gündür tedavi gördüğü Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Genç kız, Çalma Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KÜTAHYA

Motosiklet tutkunu Nazlı 70 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti

Motosiklet tutkunu Nazlı 70 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti

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