Motosiklet tutkunu doktor koronavirüs sonrası konvoy ile evine uğurlandı
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Motosiklet tutkunu doktor koronavirüs sonrası konvoy ile evine uğurlandı

GECE gündüz koronavirüse karşı savaş veren sağlık çalışanları bu mücadelede zaman zaman hastalığa da yakalanıyor.

Motosiklet tutkunu doktor koronavirüs sonrası konvoy ile evine uğurlandı
30.04.2020 15:07 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:08
GECE gündüz koronavirüse karşı savaş veren sağlık çalışanları bu mücadelede zaman zaman hastalığa da yakalanıyor. Görünmez kahramanlardan biri olan Uzm. Dr. Ramazan Can Kinalp 17 gün süren koronavirüs tedavisinin ardından çalıştığı hastaneden üye olduğu motor kulübünden arkadaşlarının konvoyu ve hastane çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu. Tam 15 motosiklet tutkunu kulüp üyesi, görevi başında hastalanan ve bugün taburcu olan çok sevdikleri arkadaşları Uzm. Dr. Ramazan Can Kinalp'i evine kadar motor konvoyuyla götürdü.

HASTALIĞI PLAZMA TEDAVİSİ VE ANTİVİRAL İLAÇLAR İLE ATLATTIM

Virüsü tüm aile bireylerine de bulaştıran İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi Nefroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Can Kinalp, kızı ile birlikte serviste tedavi görürken eşi ve oğlu ise hastalığı evlerinde gördükleri tedavi ile atlattı. Yaşadığı süreci anlatan Dr. Kinalp, sağlık personellerinin virüsle mücadelede ön saflarda yer alması nedeniyle hastalanabildiğini belirterek şunları söyledi: "13 Mart Pazartesi sabahı hastaneye geldiğimde kendimi çok kötü hissettim. Boğaz ağrısı, ateş, terleme varken şikayetlerim artınca yatağa düştüm. Bu süreçte hekim arkadaşlar çok başarılı bir yönetim ile özellikle bağışık plazma tedavisini uyguladılar ve gün aşırı olmak üzere 2 ünite plazma aldım. Aynı dönemde de Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği antiviral tedaviye başlandı. 3-4 gün içerisinde yoğun bakıma inmeden bu süreci atlattım."

Uzun yıllardır motosiklet kullanan ve Star Riders isimli motosiklet kulübüne de üye olan Uzm. Dr. Kinalp, taburcu olurken kendisini güzel bir sürpriz bekliyordu. Hastane kapısına kadar Uzm. Dr. Ramazan Can Kinalp'e meslektaşları eşlik ederken kapının dışında ise motosiklet kulübünden arkadaşları bekliyordu. Hastalık süresince kendisini hiç yalnız bırakmayan arkadaşlarıyla aralarında bir kardeşlik bağı olduğunu da belirten Uzm. Dr. Kinalp, "Tüm dostlarıma, arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Hepsini bu süreçte her an yanımda hissettim. Pes etmemek gerekiyor. İlaçlar önemli ama asıl ilaç kişinin moral ve ruhsal gücü. Kulüpteki herkes benim kardeşim. Sık sık gelerek moral verdiler ve bugün de beni evime kadar götürecekler" dedi.

KENDİSİ DE PLAZMA BAĞIŞÇISI OLACAK

Motosiklet kulübü üyeleri plazma bağışı konusunda da bir çağrı da yaparken, virüsten kurtulan herkesin plazma bağışçısı olmasını ve hayat kurtarmasını istediklerini belirtti. Uzm. Dr. Kinalp, ilk fırsatta kendisinin de plazma bağışında bulunacağını belirterek şunları söyledi: "Bu işin tedavisinin bağışık plazmadan geçtiğini düşünüyorum. O nedenle bağışçı olma şartlarını yerine getiren herkesin donör olarak plazma bağışlamasını istiyorum. Ben de ilk fırsatta plazma vererek bağışçı olacağım."

MOTOSİKLET KULÜBÜNDEN PLAZMA BAĞIŞI ÇAĞRISI

Dr. Ramazan Can Kinalp'in motosiklet kulübünden arkadaşı ve Star Riders Kulübü Başkanı olan 37 yaşındaki Ufuk Yılmazer de "Bir pazar günü Can hocamızdan haber alamadık. Daha sonra kendisinden koronavirüse yakalandığına dair bir mesaj aldık. Plazma bağışı konusuna da dikkat çekmek istedik. 'Plazma bağışı hayat kurtarır' diyoruz. Hastalığı yaşamış ve atlatmış olan herkesi plazma bağışına davet ediyoruz" dedi.

KONVOY İLE EVİNE UĞURLANDI

Hastane çalışanları ve meslektaşları tarafından alkışlarla uğurlanan Uzm. Dr. Ramazan Can Kinalp'e çiçek veren motosiklet kulübü arkadaşları, hastanede görev yapan diğer çalışanlara da çiçek verdi. Daha sonra 15 motosiklet kullanıcısı ve kulüp üyesi Uzm. Dr. Kinalp'in aracına konvoy halinde eşlik ederek evine kadar uğurladı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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