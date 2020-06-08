Motosiklet tutkunlarının gözdesi Adana'nın kuzey ilçeleri
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Motosiklet tutkunlarının gözdesi Adana'nın kuzey ilçeleri

Motosiklet tutkunlarının gözdesi Adana'nın kuzey ilçeleri Kuzey Adana'nın doğası motosiklet tutkunlarını buluşturdu Adana'nın Kuzeyinde yer alan doğal ve tarihi mekanları ile cazibesini koruyan Kozan, Tufanbeyli, Saimbeyli, Aladağ ve Feke ilçeleri, Adanalı motosiklet tutkunlarının rotasına yansıdı.

08.06.2020 21:42 | Son Güncelleme: 08.06.2020 21:48

Motosiklet tutkunlarının gözdesi Adana'nın kuzey ilçeleri

Kuzey Adana'nın doğası motosiklet tutkunlarını buluşturdu

ADANA - Adana'nın Kuzeyinde yer alan doğal ve tarihi mekanları ile cazibesini koruyan Kozan, Tufanbeyli, Saimbeyli, Aladağ ve Feke ilçeleri, Adanalı motosiklet tutkunlarının rotasına yansıdı.

Adana'da farklı mesleklere mensup motosiklet tutkunu Gezgin Motorcular Kulüp üyeleri Kozan, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli rotasında doğa turu yaptı. Amaçlarının motosikletlerin trafikte farkındalığını arttırmak ve Kuzey Adana'nın doğasını tanıtmak olduğunu söyleyen motosiklet tutkunları, safari ile doğanın keyfini çıkardı.

Yaklaşık 30 sürücü, Adana'nın kuzeyinde çam ormanları, doğal akarsu ve şelaleleri ziyaret ederek doğa ile buluştu. Dağılcak Tabiat Parkı'nda kısa bir mola veren Gezgin Motorcular Kulüp Başkanı Mustafa Palabıyık, "Bugün rotamız Saimbeyli. Motosikletlerimizi tanıyoruz. Motosiklete bakış açısını değiştiriyoruz. Güler yüzümüzü gösteriyoruz. Trafikte motosikletlerinde olduğunu fark ettirmeye çalışıyoruz. Kaskımız ve montumuzla donanımlı olarak trafikte yer alıyoruz. Bu motosikletin tarafikte yeri olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Sayfamızda bizleri takip edenler Adana'da böyle güzel yerler var mı diyor. Bugün rotamızda Obruk şelalesine gittik. Gezdik piknik yaptık. Adana ve çevresi olarak tüm motosiklet severleri şehrin betonarme yapısından kurtulup buralara davet etmeye çalışıyoruz. Bir çok ilçemiz var. Feke, Tufanbeyli Saimbeyli çok güzel doğa alanları. Bizde bir taşıtız ve tüm kurallara uyuyor trafikte yer alıyoruz. Tüm doğa tutkunlarını bu doğa harikası yerlere gezmeye davet ediyoruz "dedi.

Gezin Motorcular Kulüp Başkanvekili Celal Demirdelen de doğayı ve motosikletlerini çok sevdiklerini belirterek trafikte motosikletlerin farkındalık oluşturmasını ve araç sürücülerinin fark etmesini beklediklerini kaydetti.

Motosiklet tutkunlarının gözdesi Adana'nın kuzey ilçeleri

Kaynak: İHA

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