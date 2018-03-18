Motosiklet Tutkunlarından Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Hatay'a gelen motosiklet tutkunları, Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Harekata destek amacıyla İstanbul'da toplanan bir grup motosiklet sürücüsü, yaklaşık bin 200 kilometre yol kat ederek Hatay'a ulaştı.

Reyhanlı Kaymakamlığı, Belediyesi ile Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden grup, daha sonra motosikletlerine astıkları Türk bayrağıyla şehir turu atarak harekata destek verdi.

Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu Başkanı Özgür Candar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyon ile askerlerin yanında olduklarını göstermek istediklerini söyledi.

Motorize Arama ve Kurtarma Destek Derneği Başkanı Aşır Ergin de Mehmetçik ile bir araya geldiklerini anlatarak, "Onlara sarıldık ve onlarla aynı havayı soluduk. Beraber olduğumuzun mesajını vermeye çalıştık. Sağ olsunlar, bizi çok iyi karşıladılar. Askerlerin gözlerindeki pırıltıyı gördük. Bu vatan bölünmez, arkadaşlarımızla hep beraber bunu anlatmaya geldik." diye konuştu.