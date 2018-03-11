Motosiklet Tutkunlarından Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Türkiye Motosiklet Federasyonu öncülüğünde bir araya gelen motosiklet tutkunları Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek üzere Hatay'a geldi.
Türkiye Motosiklet Federasyonu öncülüğünde bir araya gelen motosiklet tutkunları Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek üzere Hatay'a geldi.
Yaklaşık 500 kişilik grup Hassa ilçesine gelerek motosikletlerine astıkları Türk bayrağıyla harekata destek verdi.
Grup adına açıklamada bulunan Türkiye Motosiklet Federasyonu Mersin İl temsilcisi Yusuf Güder, Mehmetçik'in yanında olduklarını göstermek için kente geldiklerini belirterek, askerlere görevlerinde başarı diledi.
Öte yandan Adana'nın Yüreğir Belediyesi çalışanları da Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan öncülüğünde harekata destek olmak amacıyla Hassa ilçesine geldi.