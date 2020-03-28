Motosiklet tutkunlarından yaşlı ve hastalara "hızlı ilaç servisi"
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Kırklareli, Motosiklet, Güncel

Motosiklet tutkunlarından yaşlı ve hastalara "hızlı ilaç servisi"

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ilaç ihtiyaçları, motosiklet tutkunları tarafından eczanelerden alınarak kendilerine ulaştırılıyor.

28.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:48
Motosiklet tutkunlarından yaşlı ve hastalara

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ilaç ihtiyaçları, motosiklet tutkunları tarafından eczanelerden alınarak kendilerine ulaştırılıyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunanların ilgili birimleri arayarak ilettikleri ilaç, gıda ve diğer ihtiyaçları, Kırklareli Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarına katkı sağlamak isteyen Kırkakıncılar Motosiklet Derneği üyeleri, Valiliğe müracaat etti.

Yardım talebinin olumlu karşılanması üzerine dernek üyeleri, motosikletleri ile yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ilaçlarını eczanelerden alarak hızlı bir şekilde kendilerine ulaştırmaya başladı.

Eczane ile yaşlı ve hastalar arasında köprü olan motosiklet tutkunları, vatandaşlara yardım etmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Milletimizin emrindeyiz"

Dernek Başkanı Bünyamin Saygılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların ilaç ihtiyacının eczaneden temini için gönüllülük esasıyla 55 kişilik ekiple görev yaptıklarını söyledi.

Hastalığın yayılmasını önlemek için sürdürülen her çalışmada seve seve görev alabileceklerini belirten Saygılı, "Olumsuz hava koşullarına rağmen milletimizin ihtiyacı olduğu her zaman onların emrindeyiz. Biz sizin için dışarıdayız, siz de bizim için evde kalın." dedi.

Dernek üyesi Oğuz Gülbardak ise yaşlı ve hastaların ilaç ihtiyaçlarını kısa sürede ulaştırmak için canla başla çalıştıklarını dile getirdi.

Vatandaşların kendilerini her zaman arayabileceklerini ifade eden Gülbardak, şöyle konuştu:

"Bizi vatandaşlarımız da eczacılarımız da arayabilirler. Örneğin, eczacılar bizleri telefonla arayarak hastanın ilaçları olduğunu söylüyor. Biz de eczaneye gidip ilaçları alarak vatandaşların evlerine teslim ediyoruz. Yeter ki onlar çıkmasın. Biz onlara yardımcı olmak için her zaman varız. Vatandaşlar çok memnunlar, onlar da çok seviniyorlar."

"Uygulamadan çok memnunum"

Ahmet Çolakoğlu (62) da 4 yıldır kanser tedavisi gördüğünü, "Evde kal" çağrısına uyduğunu söyledi.

Kırkakıncılar Derneğini arayarak eczaneden ilaçlarının temin edilmesi istediğini anlatan Çolakoğlu, ilaçlarının kısa sürede kendisine ulaştırıldığını ifade etti.

Çolakoğlu, devletin istediği tüm tedbirleri yerine getirmeye çalıştıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Koronavirüs yüzünden evden çıkamıyoruz. İlaçlarım vardı, sağ olsun Kırkakıncılar Derneğinden motorcu arkadaşlar çok yardımcı oldular. Çok teşekkür ederim. Allah işlerini rast getirsin. İlaçlarım çok çabuk geldi, bir saat sürmedi. Uygulamadan çok memnunum. Mükemmel çalışıyor arkadaşlar. Böyle bir uygulama olmasaydı nasıl alacaktık, kime söyleyecektik, bilmiyorum."

Kaynak: AA

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