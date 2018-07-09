Motosiklet Tutkunlarından Çocuk İstismarına Tepki

İzmirli motosiklet kullancıları çocuk istismarına tepki için bir araya geldi.

Gündoğdu Meydanında toplanan motosiklet kullanıcıları adına bir açıklama yapan Deniz Özek, çocukların birer fidan, toplumların geleceği olduğunu kaydetti.

Bazı canilerin çocukları öldürdüğünü kaydeden Özek, "Bu ülkede 95 yıllık Cumhuriyet tarihine bakarsak her geçen gün artış gösteren bir rezillikten bahsediyoruz." dedi.

Özek, çocuklara yönelik cinsel istismar ve çocuk cinayetlerinin toplumun her kesimini etkilediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Çocuklara yönelik cinsel istismara karşı bir toplumsal tepki ve kamuoyu duyarlılığı oluşturmak ve sonrasında hükümetin bu konuda yaptığı söylem, politika ve faaliyetleri gözden geçirmeye çağırmak amacıyla motosiklet kulüplerine üye olan veya olmayan tüm motorcular olarak bu akşam burada toplandık. Bu insanlık dışı bir olay. Biz Türk Milleti olarak istiyoruz ki bu tip mahluklar mahkemeler tarafından en ağır cezalara çarptırılsın."