Motosiklet tutkunları Şanlıurfa'da buluştu
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Motosiklet tutkunları Şanlıurfa'da buluştu

Motosiklet tutkunları Şanlıurfa'da buluştu
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Kültür Sanat

Şanlıurfa'ya gelen Türk Riders Chopper Kulübü üyesi 250 motosikletçi, kentin tarihi ve turistik mekanlarına dikkati çekmek için şehir turu attı.

Şanlıurfa'ya gelen Türk Riders Chopper Kulübü üyesi 250 motosikletçi, kentin tarihi ve turistik mekanlarına dikkati çekmek için şehir turu attı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin davetiyle Türkiye'nin dört bir yanından motosiklet tutkunları kente geldi.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Göbeklitepe, Urfa Kalesi, Kızılkoyun Nekropol alanı ve Balıklıgöl'ü motosikletleriyle gezen grup üyeleri, konik kubbeli evleriyle bilinen Harran ilçesi ile Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından "sakin şehir" ağına dahil edilen Halfeti ilçelerinde de tur attı.

Motosiklet tutkunları özellikle Göbeklitepe'ye hayran kaldıklarını dile getirdi.

Kulüp üyeleri gezinin düzenlenmesinde katkısı olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e ve misafirperver Şanlıurfa halkına da teşekkür etti.

Motosiklet tutkunları Şanlıurfa'da buluştu
Motosiklet tutkunları Şanlıurfa'da buluştu
Motosiklet tutkunları Şanlıurfa'da buluştu
Motosiklet tutkunları Şanlıurfa'da buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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