Motosiklet tutkunları organlarını bağışladı
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Motosiklet tutkunları organlarını bağışladı

07.11.2020 15:57 | Son Güncelleme: 07.11.2020 16:09

Motosiklet tutkunları organlarını bağışladı Programa katılan motosiklet tutkunları organ bağışı yaptı Gaziantep Medical Park Hastanesi, '3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası' etkinlikleri kapsamında organ bağışı programı düzenledi.

Motosiklet tutkunları organlarını bağışladı

Programa katılan motosiklet tutkunları organ bağışı yaptı

GAZİANTEP - Gaziantep Medical Park Hastanesi, '3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası' etkinlikleri kapsamında organ bağışı programı düzenledi. Programa katılan Türk Chopper Gaziantep Motosiklet Kulübü üyeleri organ bağışı yaptı.

Gaziantep Medical Park Hastanesi, '3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası' nedeniyle bir etkinlik düzenledi. Medical Park Gaziantep Hastanesi ve Türk Chopper Gaziantep Motosiklet Kulübü üyelerinin katılımıyla düzenlenen etkinlik sonrası organ bağışının önemine vurgu yapıldı. Etkinliğe katılan motosiklet kulübü üyesi 40 kişi organ bağışı yaparak vatandaşların organ bağışı konusunda daha duyarlı olmaları için çağrıda bulundu. Etkinlik sırasında açıklamalarda bulunan Medical Park Gaziantep Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Doç Dr. Hüseyin Yıldız, "Bugün burada organ bağışına dikkat çekmek ve organ bekleyen binlerce hastaya umut olmak için bir araya geldik. Bilindiği gibi 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Biz de bugün bu amaçla toplandık. Etkinliğimize Gaziantep ve Kilis'ten gelen Türk Chopper Motosiklet Kulübü üyeleri de katılarak organ bağışçısı oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü organ bağışı çok önemli bir konu ve herkesin buna destek vermesi gerekiyor" dedi.

Türk Chopper Motosiklet Kulübü Gaziantep İl Başkanı Sedat Durgun da, "Bugün Medical Park Gaziantep Hastanesi'nin düzenlediği organ bağışı programına katıldık. Organ bağışına dikkat çekmek için düzenlenen bu etkinliğe motor sürücü arkadaşlarla katıldık. Bu organizasyona destek vererek organ bağışı yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Chopper Gaziantep Motosiklet Kulübü Koordinatörü Levent Zorbakır ve Kilisli motosiklet tutkunu Alper Ünver de organ bağışının önemine dikkat çekerek, tüm vatandaşları organ bağışı yaparak hayat kurtarmaya davet etti.

Konuşmaların ardından motosiklet kulübü üyeleri gerekli evrakları doldurarak organ bağışı yaptı. Medical Park Gaziantep Hastanesi yetkilileri ise organ bağışı yapan motorculara organ bağışı kartı takdim etti.

Motosiklet tutkunları organlarını bağışladı
Motosiklet tutkunları organlarını bağışladı
Motosiklet tutkunları organlarını bağışladı
Motosiklet tutkunları organlarını bağışladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI

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