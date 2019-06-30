Motosiklet tutkunları Manisa'daki festivalde buluştu

Türkiye'nin dört bir yanından gelen motosiklet tutkunları, Manisa'nın Salihli ilçesinde Enduro & Touring Motosiklet Grubunca düzenlenen 5'inci Uluslar arası Motosiklet Festivalinde buluştu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Enduro & Touring Motosiklet Grubu tarafından 5. Uluslararası Motosiklet Festivali düzenlendi. Doğal güzelliği ile hayran bırakan Kurşunlu Vadisi'nde gerçekleştirilen ve 4 gün süren festivale, Ege, Akdeniz, Marmara ve İç Anadolu Bölgelerinden motosiklet sevdalıları katıldı. Festivale katılan motosiklet tutkunları tarihte ilk paranın basıldığı yer olan Antik Kent Sart Harabelerini de görme imkanı bulurken, ayrıca kenti de yakından tanıma fırsatı buldu. Dev festivalde Dilan Ekinci, Can Gox ile Mor ve Ötesi Grubu konser verirken, çeşitli yarışlar yapıldı.

4 yıldır Adala Kanyonunda gerçekleştirilen festivali bu yıl Kurşunlu Vadisi'nde gerçekleştirdiklerini belirten Salihli Enduro & Touring Motosiklet Grubu Başkanı Caner Akçakaya, amaçlarının Salihli'nin kültürel ve doğal zenginliklerini tüm Türkiye ile paylaşmak olduğunu söyledi. Festivalin Salihli tanıtımı açısından yapılan en büyük organizasyon olduğunu belirten Akçakaya "Festivalin bu yıl 5'incisini düzenledik. Festivalin 6'sını, yedincisini hatta her yıl düzenli bir şekilde düzenlemek istiyoruz. Festivalimize ilgi hem halktan, hem de motosiklet sevdalılarından çok fazla. SETMOG olarak bizim amacımız, motosikletin tehlikeli bir şey olmadığını, profesyonel kullanıldığında ve gerekli ekipmanlar ile birlikte kullanıldığında, hem ekonomiye, hem de trafiğe çok faydalı bir araç olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Buraya gelen profesyonel motorcu arkadaşlarımız ile de bu algıyı oluşturduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

Akçakaya, festivalin gerçekleşmesinde destek olan Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel ile İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran'a teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA