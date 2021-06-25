Motosiklet tutkunları Kuşadası'nda buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Motosiklet tutkunları Kuşadası'nda buluştu

Motosiklet tutkunları Kuşadası'nda buluştu
Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun - Haberler | Güncel

Türkiye'nin farklı illerinden gelen 54 kişilik motosiklet tutkunu Kuşadası ilçesinde bir araya geldi.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen 54 kişilik motosiklet tutkunu Kuşadası ilçesinde bir araya geldi.

Goldwing model motosikletlerle Kuşadası'nda buluşan Goldwing Riders Clup üyesi 54 kişi ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı ardından İstiklal Marşı okudu.

Kulüp üyeleri ilçede iki gün boyunca çeşitli etkinliklere katılacak.

Goldwing Riders Clup Başkanı Sina Afyoneri, gazetecilere, salgın nedeniyle gezilerine ara verdiklerini ancak vaka sayılarının düşmesi nedeniyle bir organizasyon planladıklarını söyledi.

Farklı kentlerden gelen kulüp üyeleriyle önce İstanbul'da buluştuklarını dile getiren Afyoneri, "Burada konaklayıp çeşitli aktiviteler yaptıktan sonra yarın Kuşadası sokaklarında bir kortej düzenleyeceğiz. İnşallah bu pandemi süreci son bulacak ve yine eski güzel günlerimize döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

AB, Türkiye'deki Suriyelilerin desteklenmesi için 3 milyar avro bütçe ayıracak
AB, Türkiye'deki Suriyelilerin desteklenmesi için 3 milyar avro bütçe ayıracak
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, AB'nin Türkiye'deki Suriyelileri desteklemek için 2024'e kadar 3 milyar avro bütçe ayıracağını bildirdi.
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, AB'nin Türkiye'deki Suriyelileri desteklemek için 2024'e kadar 3 milyar avro bütçe ayıracağını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığından AB Zirvesi'nde alınan kararlara tepki Açıklaması
Dışişleri Bakanlığından AB Zirvesi'nde alınan kararlara tepki Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Yiğit Şardan Merih Demiral Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Motosiklet tutkunları Kuşadası'nda buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 15:20:38. #1.16#

title