Motosiklet tutkunları Kırklareli'de bir araya geldi

08.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:10

Himalaya Dağları'nı tek başına geçen ilk Türk kadın motosikletli Serpil Kalaycı, Kırklareli'nde motosiklet tutkunlarıyla bir araya geldi.

Kırk Akıncılar Motosiklet Derneği'nce Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, kadın motorcu Kalaycı, dünya turunda başından geçenleri ve tecrübelerini anlattı.

Kalaycı, konuşmasında, motosiklet ve araba tutkunu bir ailede yetiştiğini söyledi.

Babasının da 1980'li yıllarda motokros ve ralli şampiyonu olduğunu anımsatan Kalaycı, çocukluğunun sürekli motosiklet ve otomobillerin arasında geçtiğini belirtti.

Ablasının da bir motosiklet sürücüsü olduğunu ifade eden Kalaycı, zaman zaman dünya turuna çıkarak hayallerinin peşinde koştuğunu kaydetti.

Himalaya Dağları'nı tek başına geçen ilk Türk kadın motosikletli ünvanına sahip olduğunu anlatan Kalaycı, dünyanın en soğuk yerlerinden Alaska'da da motosiklet sürdüğünü aktardı.

Eskimo kültürünü tanımak ve buz tutan yollarda iki tekere binmek isteği üzerine Alaska'ya gittiğini dile getiren Kalaycı, "Kuzey Amerika'nın boz ayılarıyla kovalamaca bile yaşadım. Alaska'da 17 günde 6 bin kilometre yaptım. Dünyanın en tehlikeli ve ulaşılamaz yollarında motosiklet kullanarak zoru başarmayı hedeflemiştim ve başardım. Aynı şekilde Alaska'dan önce Himalaya Dağlarında da yaptım." diye konuştu.

Kalaycı, daha sonra motosiklet seyahatlerindeki tecrübelerini anlattı.

Konuşmanın ardından Dernek Başkanı Bünyamin Saygılı, Kalaycı'ya plaket takdim ederek, Kırklareli'nde motosiklet tutkunlarıyla bir araya gelerek anılarını ve tecrübelerini paylaştığı için teşekkür etti.

Kaynak: AA