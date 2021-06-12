Motosiklet tutkunları Kapadokya'da buluştu

Türk Riders Chopper Clup tarafından yeni üyeler için Kapadokya'da düzenlenen yemin töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Türk Riders Chopper Clup tarafından yeni üyeler için Kapadokya'da düzenlenen yemin töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 2021 yılı etkinliği için 150 motosikletli Göreme beldesi çıkışında buluştu. Konvoy halinde Paşabağı mevkisine gelenler, burada düzenlenen yemin törenine katıldı.

Nevşehir'den kulübe üye olacak 5 binici, trafik kullarına uyacağına dair yemin etti. Yelek giydirilen kulübün yeni üyesi motosikletçiler "dövme" geleneği gereği sırtlarına vurularak tebrik edildi.

Türk Riders Chopper Clup Genel Başkanı Ruhsati Tiraş, gazetecilere, ülke genelinde 30 ilde hobi amaçlı motosiklet kullanan kulüp üyelerine yönelik kontrollü normalleşme sürecinde etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Tiraş, Nevşehir'den aralarına katılmak isteyen 5 binicinin edilen yeminle kulüp üyeliğine girdiğini, diğer katılımcıların da trafikte sorumlu davranmalarını teşvik amacıyla yemin tazelediğini kaydetti.

Motosikletseverlerin bölgedeki çeşitli tarihi ve turistik merkezleri gezdikten sonra bölgeden ayrılacağını aktaran Tiraş, "Salgından dolayı evlerinde sıkılan motor kullanıcıları hem Kapadokya'yı gezdi hem de burada motosikleti seven arkadaşlarının kulübümüze katılımı için etkinlik düzenledik. Buraya her yıl geleceğiz. Kulübümüzde disiplin çok önemli, edilen yemine sadık kalarak sorumlulukların yerine getirilmesi gerekiyor. Motor sürerken kurallara uyarak sakat kalmamak veya ölümle sonuçlanan kazalara neden olmamak için sorumluluklarımız var." dedi.

Yeni üyelerden Kenan Tekin de uzun yıllardır motosiklet kullandığını, yemin ederek kulübe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan