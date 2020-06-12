Motosiklet tutkunları "Diriliş" sloganıyla ata topraklarına geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Motosiklet tutkunları "Diriliş" sloganıyla ata topraklarına geldi

Türk Chopper Motosiklet Kulübü Kocaeli Şube üyesi grup, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kısıtlamaların kaldırılmasının ardından ilk ziyaretini "Diriliş" sloganıyla Bilecik'e yaptı.

Motosiklet tutkunları
12.06.2020 12:23 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:26

Türk Chopper Motosiklet Kulübü Kocaeli Şube üyesi grup, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kısıtlamaların kaldırılmasının ardından ilk ziyaretini "Diriliş" sloganıyla Bilecik'e yaptı.

Motosikletlerle yolculuk eden grup, Osmanlı'nın manevi mimarı Şeyh Edebali, Ertuğrul Gazi, ilk hutbeyi okuduğu bilinen Dursun Fakih ve Kayı Boyu Anıtını ziyaret etti.

Grup üyesi Ayhan Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemi sürecinden sonra kısmi serbestliğin ilk günlerinde havanın da güzel olmasını fırsat bilerek ilk ziyaretlerini, dirilişin ruhunda ata topraklarında başladıklarını vurguladı.

Acar, ilk olarak Şeyh Edebali hazretlerine gittiklerini ifade ederek, "Ardından Söğüt'e geldik. Çok keyifli güzel ve bir anlamlı gezi oldu bizim için. 30 kişilik bir motosiklet grubuyuz, buraya 7 kişi geldik. Türkiye'de 43 ilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." görüşlerini aktardı.

Yol kaptanı Deniz Öner ise virüs sürecini ardından manevi bir başlangıç yaptıklarını aktararak, "Ruhumuzu dinlendirmek için bir geziye karat verdik. Yolculuklarımız çok keyifli geçiyor. Amacımız düzenli gidip sağlıklı dönmek. Bugün muhteşem bir atmosfer yaşadık." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi Haber
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu Haber
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı Haber
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı, ev ev gezip kitap dağıtınca 30 kişiye daha hastalığı bulaştırdı Haber
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı, ev ev gezip kitap dağıtınca 30 kişiye daha hastalığı bulaştırdı
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir Haber
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var Haber
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz
Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz
Caminin musluklarını çalan hırsız, saklandığı kamyonette kıskıvrak yakalandı
Caminin musluklarını çalan hırsız, saklandığı kamyonette kıskıvrak yakalandı
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
İstanbul'da kaçak ürün satarak devleti vergi kaybına uğratanlara yönelik operasyon
İstanbul'da kaçak ürün satarak devleti vergi kaybına uğratanlara yönelik operasyon
Ormanı istila eden tırtıllar, bölge sakinlerini endişelendiriyor
Ormanı istila eden tırtıllar, bölge sakinlerini endişelendiriyor
ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor
ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor
Demokrat Başkan Adayı Biden'dan Trump'a ağır suçlama: Seçimde oy çalmayı deneyecek
Demokrat Başkan Adayı Biden'dan Trump'a ağır suçlama: Seçimde oy çalmayı deneyecek
Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım
Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım
Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı
Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı
Türkiye'nin operasyonlarına direnemeyen PKK'nın sözde yöneticileri, kaçacak yer arıyor
Türkiye'nin operasyonlarına direnemeyen PKK'nın sözde yöneticileri, kaçacak yer arıyor
George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı
George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı
Fransız basınından ülkeyi sarsan iddia: Macron, yeniden aday olabilmek için istifa etmeyi düşünüyor
Fransız basınından ülkeyi sarsan iddia: Macron, yeniden aday olabilmek için istifa etmeyi düşünüyor
Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek
Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek
Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir
Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir
Kütüphaneye giden genç kıza 'şort' uyarısı: Bir daha böyle gelme, müdür rahatsız oluyor
Kütüphaneye giden genç kıza "şort" uyarısı: Bir daha böyle gelme, müdür rahatsız oluyor
Çöpten tekerlekli sandalyesiyle atık toplayan çocuğa Kızılay ekipleri yardım gönderdi
Çöpten tekerlekli sandalyesiyle atık toplayan çocuğa Kızılay ekipleri yardım gönderdi
Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı
Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Yasmin Erbil Engin Altan Düzyatan
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Nihat Özdemir Tahir Karapınar Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su İstifa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Motosiklet tutkunları "Diriliş" sloganıyla ata topraklarına geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 12:56:37. #1.15#
title