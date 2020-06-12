Motosiklet tutkunları "Diriliş" sloganıyla ata topraklarına geldi Türk Chopper Motosiklet Kulübü Kocaeli Şube üyesi grup, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kısıtlamaların kaldırılmasının ardından ilk ziyaretini "Diriliş" sloganıyla Bilecik'e yaptı.

Türk Chopper Motosiklet Kulübü Kocaeli Şube üyesi grup, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kısıtlamaların kaldırılmasının ardından ilk ziyaretini "Diriliş" sloganıyla Bilecik'e yaptı.

Motosikletlerle yolculuk eden grup, Osmanlı'nın manevi mimarı Şeyh Edebali, Ertuğrul Gazi, ilk hutbeyi okuduğu bilinen Dursun Fakih ve Kayı Boyu Anıtını ziyaret etti.

Grup üyesi Ayhan Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemi sürecinden sonra kısmi serbestliğin ilk günlerinde havanın da güzel olmasını fırsat bilerek ilk ziyaretlerini, dirilişin ruhunda ata topraklarında başladıklarını vurguladı.

Acar, ilk olarak Şeyh Edebali hazretlerine gittiklerini ifade ederek, "Ardından Söğüt'e geldik. Çok keyifli güzel ve bir anlamlı gezi oldu bizim için. 30 kişilik bir motosiklet grubuyuz, buraya 7 kişi geldik. Türkiye'de 43 ilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." görüşlerini aktardı.

Yol kaptanı Deniz Öner ise virüs sürecini ardından manevi bir başlangıç yaptıklarını aktararak, "Ruhumuzu dinlendirmek için bir geziye karat verdik. Yolculuklarımız çok keyifli geçiyor. Amacımız düzenli gidip sağlıklı dönmek. Bugün muhteşem bir atmosfer yaşadık." dedi.

Kaynak: AA