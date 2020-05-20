Motosiklet tutkunları demirden atlarını 19 Mayıs için sürdü
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Motosiklet tutkunları demirden atlarını 19 Mayıs için sürdü

Ankara Motorcular Derneğine bağlı yaklaşık 50 motosiklet tutkunu ile birlikte kortej düzenledi.

Motosiklet tutkunları demirden atlarını 19 Mayıs için sürdü
20.05.2020 11:12 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:12

Ankara Motorcular Derneğine bağlı yaklaşık 50 motosiklet tutkunu ile birlikte kortej düzenledi.

Mamak Kaymakamlığı, Mamak Belediyesi ve Mamak İlçe Spor Müdürlüğü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği çerçevesinde Ankara Motorcular Derneğine bağlı yaklaşık 50 motosiklet tutkunu ile birlikte kortej düzenledi. Programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve Gençlik ve Spor İlçe Müdür Yahya Ocaklı katıldı.

Motosiklet tutkunları, Samsun Yolu'ndan, Üreğil TOKİ Konutlarına kadar ellerinde Türk bayraklarıyla adeta şov yaptı. Gençlerin geleceğin teminatı olduğunu kaydeden Mamak Kaymakamı Ziya Polat, "Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti bizlere ve gençlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak,en başta gelen görev ve sorumluluğumuzdur. Gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak ve Cumhuriyetimizi omuzlarında yükseltecek olan gençlerimize her zaman güvendik ve güvenmeye devam edeceğiz" dedi.

Coşku evlere taşındı

Kadın, erkek, yaşlı, genç ayırmaksızın birçok motosiklet severin dahil olduğu etkinlikte, katılımcılar motosikletlerini Türk bayrağı ile donattı. Kornolar eşliğinde yola çıkan grup, güzergah üzerinde pencelerinden ve balkonlardan vatandaşlar tarafından da alkışlanarak tam not aldı. Üreğil TOKİ Blokları önüne gelindiğinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörleri tarafından, korona virüs dolayısıyla evlerinden çıkamayan vatandaşlar için basit düzeyde egzersiz hareketleri yaptırıldı. Vatandaşlar balkonlarından egzersiz hareketlerine dahil olmaya çalıştı. Kortejin 19 Mayıs yürüyüşü motorize ekipleri tarafından yapılacak gösterilerle sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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