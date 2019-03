Motosiklet Tutkunları, 'Demirden Atları'nı Çanakkale Şehitleri İçin Sürdü

- Motosiklet tutkunları, 'Demirden Atları'nı Çanakkale Şehitleri için sürdü

KOCAELİ - Kocaeli'de bir araya gelen yüzden fazla motosiklet tutkunu, 'Demirden At' diye adlandırdıkları motosikletlerini Çanakkale Şehitleri'ni anmak için sürdü.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünde motosiklet tutkunları bir araya geldi. Kocaeli Motosiklet Topluluğu öncülüğünde düzenlenen etkinliğe, Kocaeli'de bulunan motosiklet kulüplerinin 100'den fazla üyesi katıldı. İzmit ilçesinde bulunan Anıt Park'ta bir araya gelen motosiklet tutkunları, anma etkinliğine saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında 'Demirden At' diye adlandırdıkları motosikletlerine binen vatandaşlar, sürüşe başladı. Sürüşte eşlik eden polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınarak herhangi bir kazanın yaşanması engellendi. Polis ekipleri eşliğinde kent genelinde yapılan yaklaşık 5 kilometrelik sürüşün ardından kortej, İzmit'in Hacıhazır Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Parkı'na geldi. Motosiklet tutkunlarını gören vatandaşlar o anları cep telefonları ile kaydetti. Motosiklet tutkunları, Cumhuriyet Parkı'nda etkinliğe son vererek, gruplar halinde dağıldılar.

Gerçekleşen etkinlikte motosiklet tutkunları adına Kocaeli Motosiklet Topluluğu Derneği Başkanı Levent Aykut Yıldız, "Bugün yaptığımız organizasyonda 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni ve şehitlerimizi anmak üzere bir sürüş gerçekleştireceğiz. Bunu topluluk olarak her özel günde yapıyoruz bugün de yine Kocaeli'de özel bir sürüş gerçekleştireceğiz. Birçok ilde Türkiye Motosiklet Platformu ile yapılan bu sürüşler Kocaeli'de de Kocaeli Motosiklet Topluluğu öncülüğünde diğer kulüplerle birlikte yapılıyor. Bugün şehrimizin içinde bir kortej gerçekleştireceğiz. Yüze yakın motosiklet katılacak bugün amacımız farkındalık oluşturmak hem motosiklet camiası adına bir farkındalık oluyor hem de bu özel günlerde insanlar ilgi duyuyor böyle organizasyonlara, hem de bu vesileyle biz de şehitlerimizi anmış oluyoruz. Bir nebze de olsa buna bir faydamız oluyor, unutulmamasını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA