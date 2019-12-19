Motosiklet timleri suçlulara göz açtırmıyor
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Motosiklet timleri suçlulara göz açtırmıyor

Mersin'de motosikletli polis timleri (yunuslar), yaptıkları çalışmalarda 67 kişiyi yakaladı.

19.12.2019 10:51 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:56
Motosiklet timleri suçlulara göz açtırmıyor

'de motosikletli timleri (yunuslar), yaptıkları çalışmalarda 67 kişiyi yakaladı.


Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yunusların son bir haftada yaptıkları çalışmalarda 3 ruhsatsız tabanca, 5 kuru sıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 7 şarjör ile 78 fişek ve 6 kartuş ele geçirildi.


Ekiplerin narkotik satışını ve kullanımını engellemek amacıyla özellikle okul önlerinde, parklarda yaptığı uygulamalarda 875 gram esrar, 4 gram eroin, 7 gram kokain ile 63 sentetik uyuşturucu hap ile bin 10 gümrük kaçağı sigara ve 51 litre içki ele geçirildi. Hırsızlık olaylarına karşı yapılan çalışmalarda ise 7 çalıntı motosiklet ile şüphelileri yakalandı. Çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik de GBT sorgusu yapan ekipler, değişik suçlardan aranan 60 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan hızlı müdahaleler sonucunda 7 şüpheli, çaldıkları ve gasp ettikleri eşyalarla yakalandı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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