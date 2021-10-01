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Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel
Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada

BURSA'da Zihni Kartal'ın (30) kullandığı motosikletle otomobile çarpıp yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'da Zihni Kartal'ın (30) kullandığı motosikletle otomobile çarpıp yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İnegöl ilçesi Hamzabey Caddesi'nde meydana geldi. Zihni Kartal yönetimindeki 34 DNJ 684 motosiklet, Seçil Sokak'a dönüş yapan Nursen M. (33) yönetimindeki 16 L 9305 plakalı otomobile çarptı. Kazada Kartal yaralanırken, otomobil sürücüsü ise kaçtı.

Zihni Kartal, bölgeye sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Evine gittiği tespit edilen otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada

Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada

Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada

Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada

Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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