Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'da Zihni Kartal'ın (30) kullandığı motosikletle otomobile çarpıp yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İnegöl ilçesi Hamzabey Caddesi'nde meydana geldi. Zihni Kartal yönetimindeki 34 DNJ 684 motosiklet, Seçil Sokak'a dönüş yapan Nursen M. (33) yönetimindeki 16 L 9305 plakalı otomobile çarptı. Kazada Kartal yaralanırken, otomobil sürücüsü ise kaçtı.

Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.