Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü feci kaza kamerada
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Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü feci kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR - Haberler | 3. Sayfa

Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü feci kaza kamerada Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü havaya savruldu Beykoz'da seyir halinde olan otomobil sürücüsü bir anda direksiyonu kırınca karşı yönden gelen motosikletli ile çarpıştı.

Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü feci kaza kamerada

Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü havaya savruldu

İSTANBUL - Beykoz'da seyir halinde olan otomobil sürücüsü bir anda direksiyonu kırınca karşı yönden gelen motosikletli ile çarpıştı. Feci kazada motosiklet sürücüsü metrelerce havaya savrularak yere düştü. Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Beykoz'da geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü iddiaya göre aracını yolun diğer tarafına park etmek için bir anda direksiyonu kırarak manevra yaptı. O sırada karşı yönden ilerleyen bir motosiklet, yolun ortasında duran otomobile hızla çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle adeta havaya uçarak metrelerce savruldu, otomobili aşarak yere düştü. Manevra yapan dikkatsiz sürücünün sebep olduğu feci kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ölümden döndü.

Yolda bir anda direksiyonunu kırarak manevra yapan otomobil ile motosikletin çarpıştığı feci kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde otomobil sürücüsü direksiyonu kırarak yolun karşı şeridine doğru geçiyor. Karşı yönden gelen motosiklet dürücüsü de otomobile çarparak havaya savruluyor.

Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü feci kaza kamerada
Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü feci kaza kamerada
Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü feci kaza kamerada
Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü feci kaza kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR

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