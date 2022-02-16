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Motosiklet sürücüsünün feci ölümü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Motosiklet sürücüsünün feci ölümü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iş makinesinin altında kalan motosikletin sürücüsü, feci şekilde hayatını kaybetti.

CEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde iş makinesinin altında kalan motosikletin sürücüsü, feci şekilde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, H.H.'nin (35) kullandığı motosiklet, İbrahim Mete Bulvarı Ceyhunkent kavşağından Adnan Menderes Bulvarına giriş yaptığı sırada, otogar istikametine giden M.T. (52) yönetimindeki ekskavatörü fark edince durmak istedi. Ancak savrulan motosiklet iş makinesinin altında kaldı. Motosiklet sürücüsü kaza yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Motosiklet sürücüsünün feci ölümü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Motosiklet, Ceyhan, Adana, 3. Sayfa, Haberler

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