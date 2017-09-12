Motosiklet sürücüsünün can verdiği feci kaza kamerada



TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü karşı yönden gelen kamyonun altında kaldı. Kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza Çorlu - Çerkezköy yolu üzeri Velimeşe Mahallesi Kavşağı'ında meydana geldi. İdaresindeki 59 PA 038 plakalı motosikletle ışıklı kavşakta bekleyen Reyhan Pekşen fabrikalar mevkiinden Velimeşe Mahallesi yönüne hareket ettiği sırada Çorlu yönünden Çerkezköy istikametine gitmekte olan Cemal A. idaresindeki 59 YZ 826 plakalı kamyonun çarpması sonucu metrelerce sürüklendi.

Motosiklet sürücüsü yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.