MOTOSİKLETİN KAMYONETE ÇARPMA ANI KAMERADA
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MOTOSİKLETİN KAMYONETE ÇARPMA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, kamyonete çarpan motosikletin sürücüsünün ağır yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, kamyonete çarpan motosikletin sürücüsünün ağır yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kaza, 1 Temmuz'da öğle saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Mehmet Çelen (18) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, tali yola dönüş için manevra yapan A.K. yönetimindeki 20 VF 857 plakalı kamyonete çarptı. Kazada kasksız motosiklet sürücüsü Çelen ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Çelen, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Çelen'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kaza anının çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

MOTOSİKLETİN KAMYONETE ÇARPMA ANI KAMERADA
MOTOSİKLETİN KAMYONETE ÇARPMA ANI KAMERADA
MOTOSİKLETİN KAMYONETE ÇARPMA ANI KAMERADA
MOTOSİKLETİN KAMYONETE ÇARPMA ANI KAMERADA
MOTOSİKLETİN KAMYONETE ÇARPMA ANI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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