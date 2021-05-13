Son dakika haberleri: ANTALYA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN AĞIR YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
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Son dakika haberleri: ANTALYA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN AĞIR YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kamyonun motosikletle çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kamyonun motosikletle çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Alanya D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. M.K.'nin (53) kullandığı 45 TD 771 plakalı kamyonla aynı istikamette ilerleyen Uğur Süzel'in (21) kullandığı 07 NLM 59 motosiklet çarpıştı. Kazanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Uğur Süzel ağır yaralandı. Kazayı fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Motosiklet sürücüsü Uğur Süzel'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. İfadesi alınan kamyon sürücüsü M.K. daha sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kazanın yaşandığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Kasksız motosiklet sürücüsünün iki kamyon arasına girerek geçmeye çalıştığı ve bu sırada kamyonla çarpışarak, kısa süreli sürüklendiği görüntülere yansıdı.

Son dakika haberleri: ANTALYA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN AĞIR YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri: ANTALYA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN AĞIR YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri: ANTALYA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN AĞIR YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri: ANTALYA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN AĞIR YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri: ANTALYA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN AĞIR YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri: ANTALYA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN AĞIR YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri: ANTALYA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN AĞIR YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri: ANTALYA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN AĞIR YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri: ANTALYA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN AĞIR YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri: ANTALYA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN AĞIR YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri: ANTALYA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN AĞIR YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri: ANTALYA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN AĞIR YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri: ANTALYA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN AĞIR YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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