Motosiklet sürücüsüne kasten çarparak yaralayan kamyon şoförü tutuklandı
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Motosiklet sürücüsüne kasten çarparak yaralayan kamyon şoförü tutuklandı

Motosiklet sürücüsüne kasten çarparak yaralayan kamyon şoförü tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da çevre yolunda tartıştığı motosiklet sürücüsüne kasten çarparak yaralanmasına sebep olan kamyon sürücüsü, öldürmeye teşebbüs suçundun tutuklandı.

Ankara'da çevre yolunda tartıştığı motosiklet sürücüsüne kasten çarparak yaralanmasına sebep olan kamyon sürücüsü, öldürmeye teşebbüs suçundun tutuklandı.

Dün akşam saatlerinde Ankara çevre yolunda 06 DP 4648 plakalı motosiklet sürücüsü Burak Karaağaç, henüz belirlenemeyen bir sebeple 06 ZTE 10 plakalı kamyon sürücüsü T.T. ile seyir halindeyken tartışmaya başladı. Olayın devam etmesinin ardından kamyon sürücüsü T.T kamyonu motosiklet sürücüsü Burak Karaağaç'ın üzerine doğru sürdü. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Karaağaç metrelerce sürüklendi. Olayın yaşanmasının ardından kamyon sürücüsü T.T olay yerinden kaçtı. Diğer araç sürücüleri 112 acil servisine haber verdikten sonra motosiklet sürücüsüne ilk müdahalede bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında yaptığı incelemede iki sürücü arasında bir husumet olmadığını belirtti. Yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu söyleyen T.T seyir halindeyken motosiklet sürücüsünün kendisine çarptığını iddia etti.

Jandarmadaki işlemlerinden sonra Ankara Adliyesine sevk edilen şüpheli T.T, soruşturma savcısına ifade verdi. Daha sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli T.T, öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.

Savcılık tarafından hazırlanan tutuklamaya yönelik talep yazısında öldürmeye teşebbüs ettiğine dikkat çekilerek "Şüpheli bilerek ve isteyerek kast iradesiyle hareket edip motosikletliyi kamyon altına almayı hedefleyerek öldürmeye teşebbüs etmiştir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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