Motosiklet sürücüsüne çarpmamak için kaza yaptı
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Motosiklet sürücüsüne çarpmamak için kaza yaptı

07.03.2021 14:22 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:26
Motosiklet sürücüsüne çarpmamak için kaza yaptı

Batman Diyarbakır karayolunda saman yüklü kamyonun sürücüsü, motosiklete çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybedince kamyon yolda yan yattı.

Batman Diyarbakır karayolunda saman yüklü kamyonun sürücüsü, motosiklete çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybedince kamyon yolda yan yattı.

Edinilen bilgiye göre, Batman merkez Diktepe köyü mevkiinde meydana geldi. Batman Diyarbakır karayolunda seyir halinde olan 47 PY 267 plakalı saman yüklü kamyon sürücüsü motosiklet sürücüsüne çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybederek ana yolda yan yattı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Motosiklet sürücüsüne çarpmamak için kaza yaptı
Motosiklet sürücüsüne çarpmamak için kaza yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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