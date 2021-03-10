Motosiklet sürücüsüne çarpıp olay yerinden kaçtı
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Motosiklet sürücüsüne çarpıp olay yerinden kaçtı

10.03.2021 00:04 | Son Güncelleme: 10.03.2021 00:11

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir otomobil motosiklet sürücüsüne çarpıp kaçtı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir otomobil motosiklet sürücüsüne çarpıp kaçtı. Kazada sürücü yaralanırken, kaçan sürücü olaydan 2 saat sonra polise teslim oldu.

Kaza, Düzce Yeni Otogar Bağlantı yolu Darıcı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otogar istikametine seyir halinde olan S.D. idaresindeki plakası öğrenilemeyen Toyota marka otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Fatih Y. idaresindeki 34 CEP 100 plakalı Bajaj marka motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yola savrulurken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Motosiklet sürücüsünü yerde gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Fatih Y.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Kazayı haber alan Fatih Y.'nin ailesi olay yerine gelerek sinir krizleri geçirirken, bölgede bulunanlar aileyi sakinleştirdi.

Kazadan 2 saat sonra ise otomobil sürücüsü S.D. Şehit Polis Osman Çatana Karakolu'na giderek teslim oldu. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - DÜZCE

Motosiklet sürücüsüne çarpıp olay yerinden kaçtı
Motosiklet sürücüsüne çarpıp olay yerinden kaçtı
Motosiklet sürücüsüne çarpıp olay yerinden kaçtı
Motosiklet sürücüsüne çarpıp olay yerinden kaçtı
Motosiklet sürücüsüne çarpıp olay yerinden kaçtı
Motosiklet sürücüsüne çarpıp olay yerinden kaçtı
Motosiklet sürücüsüne çarpıp olay yerinden kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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