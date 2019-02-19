Motosiklet Sürücüsünden Göreni Şaşkına Çeviren Hareket

BAŞAKŞEHİR'de seyir halindeyken motosikletinin üzerine çıkan sürücü göreni şaşkına çevirdi.

Başakşehir Tümsan sanayi sitesi önünde bulunan caddede hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, bir anda motosikletin üzerinde ayağa kalkarak trafikte ilerledi. Bir süre bu şekilde ilerleyen sürücü görenleri şaşkına çevirdi. Hem kendi hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan motosikletlinin o anları bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

- İstanbul

Kaynak: DHA