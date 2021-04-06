Motosiklet sürücüsün ölümüne sebep olan kazada karar açıklandı
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Motosiklet sürücüsün ölümüne sebep olan kazada karar açıklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Motosiklet sürücüsün ölümüne sebep olan kazada karar açıklandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 3 Eylül 2019 tarihinde otomobiliyle çarptığı motosiklet sürücüsü Metehan Karakaşoğlu'nun ölümüne sebep olan Doğa Zeynep Çelebi'nin 42 bin 400 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 3 Eylül 2019 tarihinde otomobiliyle çarptığı motosiklet sürücüsü Metehan Karakaşoğlu'nun ölümüne sebep olan Doğa Zeynep Çelebi'nin 42 bin 400 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Doğa Zeynep Çelebi'nin kontrolündeki 06 Z 0024 plakalı araç, çalıştığı pizzacıdan evine gitmek isteyen Metehan Karakaşoğlu'nun (20) kullandığı 07 DM 285 plakalı motosiklete 3 Eylül 2019 tarihinde gece saat 02.00 sıralarında çarpmıştı. Kaza sonrası Çelebi hakkında 'taksirle adam öldürmeye sebebiyet verme' suçunda 2 yıldan 6 yıla kadar dava açılmıştı. Ankara 36. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık Doğa Zeynep Çelebi ve vekili Emrah Güner katıldı. Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı 'Taksirle adam öldürmeye sebebiyet verme' suçunun sabit olduğundan suçun işleniş biçimi, sanığın kusur durumu ve meydana gelen zararın ağırlığı nazara alınarak 3 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Sanığın duruşmadaki hal ve tavırları, lehine takdiri indirim sebebi kabul edildiğinden sanığa verilen cezadan 1/6 oranında indirim yapılarak 2 yıl 11 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, suçun işleniş özellikleri, sanığın sosyal ve ekonomik durumu nazara alınarak sanığa taksirli suçtan verilen hapis cezasının Türk Ceza Kanunu'nun 50/1-a maddesi gereğince takdiren günlüğü 40 TL'den paraya çevrilerek sanığın 42 bin 400 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Aynı zamanda sanığın sürücü belgesine de 2 yıl 11 ay süre ile geçici olarak el konulması kararlaştırıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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