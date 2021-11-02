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Motosiklet sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Motosiklet sürücüsü yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza ; Müftü Mahallesi, İlhami Soysal Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Burak S.F. idaresindeki 67 TM 711 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolünü kaybetmesi üzerine park halindeki 67 SL 315 plakalı kamyonete çaptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen sağlık ekibi, ilk müdahaleyi yaptığı motosiklet sürücüsünü, ambulansa alarak ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. - ZONGULDAK

Motosiklet sürücüsü yaralandı

Motosiklet sürücüsü yaralandı

Motosiklet sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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