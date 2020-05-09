Motosiklet sürücüsü, vidanjörün altında kalarak öldü
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Motosiklet sürücüsü, vidanjörün altında kalarak öldü

Motosiklet sürücüsü, vidanjörün altında kalarak öldü
09.05.2020 17:30 | Son Güncelleme: 09.05.2020 17:30

YOZGAT'ta, motosikleti ile kaldırıma çarpıp savrulan Aytekin Düz (49), belediyeye ait vidanjörün altında kalarak hayatını kaybetti.

YOZGAT'ta, motosikleti ile kaldırıma çarpıp savrulan Aytekin Düz (49),  belediyeye ait vidanjörün altında kalarak hayatını kaybetti.Kaza, Eskipazar Mahallesinde meydana geldi. Aytekin Düz yönetimindeki plakasız motosiklet, caddede seyir halindeyken yan tarafındaki sepetin kaldırıma çarpması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Motosikletten yola savrulan Düz, arkadan gelen O.G. yönetimindeki Yozgat Belediyesine ait 66 DP 795 plakalı vidanjörün altında kaldı. Aytekin Düz, olay yerinde hayatını kaybetti. Düz'ün cesedi, kaza yerinde yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı. Sürücü O.G. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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