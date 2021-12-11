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Motosiklet sürücüsü uyardı, saniyeler sonra kaza oldu

Motosiklet sürücüsü uyardı, saniyeler sonra kaza oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sultanbeyli'de bir otomobil sürücüsü hafriyat kamyonunu yolun sağından sollamak istediği esnada park halindeki bir başka araca çarptı.

Sultanbeyli'de bir otomobil sürücüsü hafriyat kamyonunu yolun sağından sollamak istediği esnada park halindeki bir başka araca çarptı. Otomobil, park halindeki araç ile hafriyat kamyonu arasında kaldı. Yaşanan kaza anı bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansırken motosiklet sürücüsünün kaza esnasında verdiği tepkiler dikkat çekti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Sultanbeyli'de yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Renault markalı araç sürücüsü önünde seyreden hafriyat kamyonunu yolun sağından sollamak istediği esnada park halindeki bir başka araca çarptı. Kaza yapan otomobil park halindeki otomobil ile hafriyat kamyonu arasında kaldı. Aracın çarptığı kamyon sürücüsü bir süre daha ilerledi. Kazada can kaybı ve yaralanan olmazken kamyonu sollayan aracın cadde üstündeki durakta bekleyen vatandaşlara çarpmaması faciayı önledi.

"Otomobil öndeki kamyonu sollamaya çalıştı"

Yaşanan kazaya ilişkin konuşan Turgut Kerem, "Dışarıdan gelen ses üzerine sokağa çıktık. Otomobil önündeki kamyonu sollamaya çalışmış. Sonra park halindeki kamyonete çarpmış. Kamyon sürücüsü kazayı fark etmeyerek yoluna devam etti. Bir süre sonra olay yerine geri geldi. Yaralı yoktu ama araç sürücüsü genç biraz korkmuştu" diye konuştu.

Öte yandan meydana gelen kaza anı bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansırken motosiklet sürücüsünün yaşanan kaza öncesi ve sonrasındaki ifadeleri dikkat çekti. - İSTANBUL

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