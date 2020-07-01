Motosiklet sürücüsü park halindeki otomobil altına böyle girdi Motosiklet sürücüsü park halindeki otomobil altına böyle girdi Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Düzce kent merkezinde motosiklet sürücüsü park halindeki otomobile çarptı, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Motosiklet sürücüsü park halindeki otomobil altına böyle girdi

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

DÜZCE - Düzce kent merkezinde motosiklet sürücüsü park halindeki otomobile çarptı, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza Düzce kent merkezi Şerefiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Şerefiye Mahallesi Necatibey Sokak'tan çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kıran motosiklet sürücüsü Semih K. yol kenarında park halinde bulunan Hasan Ş.'ye ait 81 AAF 001 plakalı otomobile çarparak yere savruldu. Kazada, motosiklet sürücüsünün yere savrulduğunu gören çevredeki esnaflar hemen durumu sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne yaptıkları ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına an ve an yansıdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA