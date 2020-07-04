Motosiklet sürücüsü, lastikleri vücuduna geçirerek taşıdı KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, yeni aldığı motosiklet lastiklerini vücuduna geçirerek motosikletle taşıdı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, yeni aldığı motosiklet lastiklerini vücuduna geçirerek motosikletle taşıdı.

Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi D-130 karayoluna seyreden 41 GK 732 plakalı motosikletin sürücüsü, yeni aldığı motosiklet lastiklerini taşımak için ilginç bir yöntemi seçti. Sürücü, yeni aldığı 2 lastiği vücuduna geçirdi. Kask takmayan ve belindeki lastiklerle birlikte trafikte seyreden motosiklet sürücüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA