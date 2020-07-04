Motosiklet sürücüsü, lastikleri vücuduna geçirerek taşıdı
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, yeni aldığı motosiklet lastiklerini vücuduna geçirerek motosikletle taşıdı.
04.07.2020 12:51 | Son Güncelleme: 04.07.2020 13:10
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, yeni aldığı motosiklet lastiklerini vücuduna geçirerek motosikletle taşıdı.
Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi D-130 karayoluna seyreden 41 GK 732 plakalı motosikletin sürücüsü, yeni aldığı motosiklet lastiklerini taşımak için ilginç bir yöntemi seçti. Sürücü, yeni aldığı 2 lastiği vücuduna geçirdi. Kask takmayan ve belindeki lastiklerle birlikte trafikte seyreden motosiklet sürücüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: DHA