Motosiklet Sürücüsü Köpeği ile Böyle Seyahat Etti

Eskişehir'de motosiklet sürücüsünün köpeği ile seyahat etmesi amatör kameraya yansıdı.



Olay, Çevreyolu Bulvarı üzerinde görüntülendi. Motosikleti ile yolculuk yapan sürücü, köpeğini de hemen önüne bindirdi. Ön ayaklarını gidona koyan köpek, halinden mutlu bir şekilde yolculuğuna devam etti. Motosiklet sürücüsü de tehlikeli yolculuğa aldırış etmeden trafiğe çıkarken, o anlar bir otomobil sürücüsü tarafından kaydedildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada yüzlerce izlenirken, bir başka vatandaş da farklı bir yerde motosiklet sürücüsü ile köpeğin resmini çekti. - ESKİŞEHİR