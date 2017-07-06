Motosiklet Sürücüsü Kazayı Ucuz Atlattı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Karaçay Mahallesi'nde meydana gelen motosikler kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Nazilli Karaçay Mahallesi 1011 Sokakta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddaaya göre, otogar istikametinden gelen 09 RB 766 plakalı motosiklet sürücüsü A.T. hızını alamayarak 35 EKG 29 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletinden düşen sürücü araçtaki camın parçalanması ile yaralandı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 ekipleri yaralı motosiklet sürücüsü A.T.'yi Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Kaza yerine gelen trafik ekipleri gerekli kontrolleri yaptıktan sonra araç sürücüsü T.P.'yi asayiş ekipleri aracılığı ile karakola götürdü. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü A.T.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AYDIN