Motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti
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Motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Bayındır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

İzmir'in Bayındır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Bayındır - Torbalı yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Torbalı istikametinden Bayındır istikametine seyir halinde olan İsmail Bahçıvanoğlu (27) idaresindeki 35 JDN 11 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kaza nedeniyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Bahçıvanoğlu yere yığılırken, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

İsmail Bahçıvanoğlu'nun cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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